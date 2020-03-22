В Италии за последние сутки зарегистрирован очередной скачок смертности в результате заражения коронавирусом: от COVID-19 скончались 793 человека.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это наибольшее количество смертей за сутки в стране с момента вспышки вируса. Общее число летальных исходов в Италии составило 4825.

Согласно данным Агентства гражданской защиты Италии, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 выросло до 53 тысяч 578 (с 47 тысяч 212).

Италия еще в четверг обогнала Китай по количеству жертв коронавируса.

В связи с дальнейшим распространением вируса в северном итальянском регионе Ломбардия, который больше всего пострадал от вспышки, там введены более жесткие меры для борьбы с COVID-19.

Согласно новым правилам, объявленным вечером в субботу, 21 марта, вводится запрет на спорт и физическую активность на улице.

Бизнес должен прекратить все операции, за исключение тех, которые важны для обеспечения населения. Прекращается строительство (за исключением больниц). Кроме того, запрещена работа рынков на открытом воздухе.

Стоит отметить, что еще в понедельник, 16 марта, губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана заявлял, что в регионе наблюдаются первые признаки возможного замедления распространения вируса.

“Увеличение (случаев заражения, – ред.) не является настолько резким, как это было два, три дня назад. Будем надеяться, что это начало смены тенденции”, – отмечал он.

Тогда сообщалось о 1218 жертвах коронавируса в Ломбардии. По состоянию на субботу, 21 марта, количество умерших в регионе возросло до 3095. Общее количество случаев заражения там превышает 25 тысяч.