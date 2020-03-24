В Италии за прошедшие сутки, 23 марта, от коронавируса умер 601 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 381 000 случаев заражения новым коронавирусом и более 16 500 смертей.

В Италии за последние 24 часа умер 601 человек, в результате чего общее число погибших составило 6 077 человек.

Общее количество инфицированных составляет 63 927 человек.

По состоянию на 22 марта в Италии был зафиксирован 651 летальный исход от коронавируса — это значительно меньше, чем накануне, когда количество жертв составило свыше 800 человек.

Стоит отметить, что в Китае фиксируются минимальные случаи заражения коронавирусом. Так, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, на материковой части за последние шесть дней подтвержден первый случай заболевания в провинции Хубэй, эпицентре вспышки.

Всего за понедельник в Китае зарегистрировано 78 новых случаев заражения.