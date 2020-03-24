Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано более 381 000 случаев заражения новым коронавирусом и более 16 500 смертей.
В Италии за последние 24 часа умер 601 человек, в результате чего общее число погибших составило 6 077 человек.
Общее количество инфицированных составляет 63 927 человек.
По состоянию на 22 марта в Италии был зафиксирован 651 летальный исход от коронавируса — это значительно меньше, чем накануне, когда количество жертв составило свыше 800 человек.
Стоит отметить, что в Китае фиксируются минимальные случаи заражения коронавирусом. Так, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, на материковой части за последние шесть дней подтвержден первый случай заболевания в провинции Хубэй, эпицентре вспышки.
Всего за понедельник в Китае зарегистрировано 78 новых случаев заражения.
- Ранее премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. На всей территории страны будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Строгий карантин и запрет на передвижение без веской причины действует в Италии с 10 марта. Закрыты учебные заведения, рестораны, бары, спортивные клубы и бассейны. Меры по контролю за соблюдением карантина ужесточаются. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.
- В Италии 99% жертв коронавируса страдали другими серьезными заболеваниями.