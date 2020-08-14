В Италии за сутки зафиксировали скачок заражения коронавирусом - 574 новых случаев COVID-19.

Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera.

Всего в стране зафиксировано около 252,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 35 тыс. человек скончались от осложнений заболевания.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в следующих регионах:

Ломбардия 97 225;

Эмилия-Романья 30 314;

Венето 21 012;

Пьемонт 31 997;

Марке 7 019;

Лигурия 10 413;

Кампания 5 214;

Тоскана 10 761;

Сицилия 3681;

Лацио 9 001.

Станом на 14 серпня в світі зафіксовано 20 млн 730 тис. 456 випадків зараження, з них 751 154 випадки смерті.