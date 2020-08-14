Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera.

Всего в стране зафиксировано около 252,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 35 тыс. человек скончались от осложнений заболевания.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в следующих регионах:

  • Ломбардия 97 225;
  • Эмилия-Романья 30 314;
  • Венето 21 012;
  • Пьемонт 31 997;
  • Марке 7 019;
  • Лигурия 10 413;
  • Кампания 5 214;
  • Тоскана 10 761;
  • Сицилия 3681;
  • Лацио 9 001.

Станом на 14 серпня в світі зафіксовано 20 млн 730 тис. 456 випадків зараження, з них 751 154 випадки смерті.

  • 13 августа в Украине было подтверждено 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.