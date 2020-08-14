Об этом пишет итальянское издание Corriere Della Sera.
Всего в стране зафиксировано около 252,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 35 тыс. человек скончались от осложнений заболевания.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в следующих регионах:
- Ломбардия 97 225;
- Эмилия-Романья 30 314;
- Венето 21 012;
- Пьемонт 31 997;
- Марке 7 019;
- Лигурия 10 413;
- Кампания 5 214;
- Тоскана 10 761;
- Сицилия 3681;
- Лацио 9 001.
Станом на 14 серпня в світі зафіксовано 20 млн 730 тис. 456 випадків зараження, з них 751 154 випадки смерті.
- 13 августа в Украине было подтверждено 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.