Во вторник, 27 октября, в Италии зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом. Так, за сутки в стране COVID-19 подтвердили у 21 994 человек.

Об этом пишет агентство ANSA.

По данным Министерства здравоохранения Италии, за сутки было сделано 174 398 тестов. Умер 221 человек.

Отмечается, что Италия сейчас переживает вторую волну коронавируса. Правительство страны ввело новые карантинные ограничения, но такое решение вызвало массовое возмущение среди граждан. В Италии начались акции протеста, а некоторые из них переросли в беспорядки.

Напомним, что в Неаполе (Италия) мирный протест против усиления карантина на фоне вспышки COVID-19 перерос в столкновения с полицией. Протест начался днем ​​и проходил мирно, но вскоре, при попытке правоохранителей разогнать людей, которые не придерживались социальной дистанции, перерос в столкновения. Правоохранители заявили, что прекрасно понимают настроения протестующих, но считают, что дискомфорт из-за нового карантина не оправдывает насилие.