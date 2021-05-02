В Італії затримали двох чоловіків-антивакцинаторів, підозрюваних у підпалі центру вакцинації.

Про це повідомило італійське агентство ANSA.

Затриманих – 52-річного Паоло Плуда і 51-річного Ніколу Занарделлі – звинувачують у жбурлянні коктейлів Молотова 3 квітня в центр вакцинації в місті Брешія на півночі Італії. Внаслідок цих дій було пошкоджено один із павільйонів центру ковід-щеплень.

Вакцини, що зберігались у холодильній камері центру, вдалося врятувати, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.

Фото: ANSA

Незадовго до нападу Плуда написав у Facebook: “Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати ту саму зброю “страху”, а їхній страх — це наша єдність. Інших рішень немає”.