В связи с пандемией коронавируса, в некоторых регионах Италии посетителей кафе рассаживали на метровом расстоянии друг от друга. Но с пятницы все общественные заведения закрыты.

Об этом рассказала #Буквам этническая украинка Марьяна Сороневич, говорится в материале “Интроверты поневоле. Как проходит карантин в Италии, Израиле и Южной Корее: рассказывают местные”.

На днях в местных кафе полицейские мелом на полу наметили линии – в метре одна от другой. Мол, вот на каком минимальном расстоянии друг от друга должны находиться ваши посетители.

Но в пятницу заведения закрыли.

“Закрывают все бары, рестораны, парикмахерские… все что не нужно для выживания страны на данный момент”- рассказала украинка Анна Комисарова.

“Это раньше говорили: мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Теперь правило одно: не выходите из дому. Точка. Социальная изоляция – единственный способ ограничить распространение вируса на сегодня”, – рассказала украинка.

К тому же, в итальянском обществе “старыми” называют людей, которым больше 80 лет. до этого – они занимают активную позицию.

“Старыми здесь считают тех, кому больше 80 лет. До того это здоровые, активные люди. Они ходят в специальные спортзалы для людей своего возраста. Здесь много центров досуга для пожилых, в семьях они постоянно контактируют с родственниками: еженедельно все сходятся на традиционные семейные обеды. Все это стало факторами распространения заболевания”, – пояснила она.