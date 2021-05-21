У Калуському районі Івано-Франківської області унаслідок падіння вантажівки в річку загинуло двоє осіб, ще одна людина - травмована.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

20 травня близько 22:09 в селі Шевченкове із моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало троє людей.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік отримав травми, йому медики надавали допомогу.

За попередньою інформацією правоохоронці встановили, що загиблі – водій 1979 р.н.,мешканець села Лолин та пасажир 1994 р.н, мешканець села Підліски. Ще одного пасажира 1991 р.н. госпіталізували в медичний заклад.

Причину аварії встановить розслідування. На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти.