Об этом заявил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч в Facebook.

“Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность имеет публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей”, – написал Сыч.

По его словам, облсовет будет пытаться и в дальнейшем работать в штатном режиме, но просит максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.