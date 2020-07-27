В Ивано-Франковске из-за непогоды наблюдаются значительные подтопления. В связи с этим под Пасичнянским мостом застрял автомобиль.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

“В результате дождей наблюдаются осложнения движения на некоторых участках автодорог. Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации”, – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Также спасатели рассказали, что сейчас продолжаются работы по откачке воды из подвала финуправления городского совета.

“Сотрудниками Государственной пожарно-спасательной части №1 осуществляются меры по откачке воды из подвального помещения финансового управления Ивано-Франковского городского совета на улице Днестровская”, – пояснили в пресс-центре.

Фото: ГСЧС