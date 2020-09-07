Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
“С понедельника, со следующей недели, детские сады и школы в городе Ивано-Франковск откроют в любом случае”, – сказал Марцинкив.
Марцинкив заявил, что это действующее решение сессии городского совета.
Мэр Ивано-Франковска также сослался на пример Тернополя, где дети пошли в школы и детские сады, несмотря на решение Киева.
Также он надеется, что в четверг Киев пересмотрит решение о внесении Ивано-Франковска в красную зону.
- С седьмого сентября в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
- Городской совет Ивано-Франковска подал в суд из-за решения Кабинета Министров относительно включения города в “красную зону” с самыми жесткими карантинными ограничениями.