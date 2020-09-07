С 14 сентября в Ивано-Франковске откроют школы и детские сады, несмотря на то, что город в красной зоне карантина.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“С понедельника, со следующей недели, детские сады и школы в городе Ивано-Франковск откроют в любом случае”, – сказал Марцинкив.

Марцинкив заявил, что это действующее решение сессии городского совета.

Мэр Ивано-Франковска также сослался на пример Тернополя, где дети пошли в школы и детские сады, несмотря на решение Киева.

Также он надеется, что в четверг Киев пересмотрит решение о внесении Ивано-Франковска в красную зону.