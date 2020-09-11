С 14 сентября в Ивано-Франковске откроют детские сады, и школы переходят на дистанционное обучение.

Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

“С понедельника мы начинаем запуск наших детских садов. Поэтапно, постепенно выходим из карантина в детских садах. Что касается школ. Мне бы очень хотелось, чтобы мы открыли, но нам продлили” красную зону “карантина, и с понедельника мы переходим на дистанционную форму обучение “, – сообщил Марцинкив.

Мэр рассказал, что детские сады будут открываться поэтапно, их посещение не является обязательным, родители сами будут принимать решение – отправлять ребенка в садике или нет.