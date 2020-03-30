Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на своей официальной странице в Facebook.
По словам Марцынкива, ситуация в Ивано-Франковске ухудшается.
“Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов . Из них – 37 случаев в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1. 43 из них переданы на полимерно-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию”, – сказал он.
При этом мэр добавил, что в данный момент в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска находится 108 пациентов, 39 из которых являются жителями областного центра.
Также Марцынкив добавил, что в отделениях больницы увеличивается количество пациентов с пневмонией. К примеру, только за последние сутки их количество увеличилось на 17 человек.
Оперативно про стан справ 30.03.2020|16:00
Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 30. März 2020
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