Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив рассказал, что в городе после экспресс-тестов был подтвержден коронавирус у 57 людей.

Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на своей официальной странице в Facebook.

По словам Марцынкива, ситуация в Ивано-Франковске ухудшается.

“Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов . Из них – 37 случаев в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1. 43 из них переданы на полимерно-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию”, – сказал он.

При этом мэр добавил, что в данный момент в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска находится 108 пациентов, 39 из которых являются жителями областного центра.

Также Марцынкив добавил, что в отделениях больницы увеличивается количество пациентов с пневмонией. К примеру, только за последние сутки их количество увеличилось на 17 человек.

Оперативно про стан справ 30.03.2020|16:00 Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 30. März 2020