Об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства.
“Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Длительное время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на COVID-19”, – сказано в сообщении.
В министерстве призывают срочно звонить своему семейному врачу сразу же при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
“Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования”, – говорится в сообщении.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.