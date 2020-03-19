В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Ивано-Франковске умерла женщина, которая была инфицирована новым атипичным коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства.

“Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Длительное время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации еще до получения результатов теста на COVID-19”, – сказано в сообщении.

В министерстве призывают срочно звонить своему семейному врачу сразу же при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

“Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования”, – говорится в сообщении.