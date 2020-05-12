В рамках ослабления общенационального карантина в Ивано-Франковске снова заработал общественный транспорт, но в условиях специальных перевозок.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

Воспользоваться общественным транспортом смогут только те граждане, у которых есть специальный проездной документ. Такие будут выдавать по месту работу.

В общественный транспорт можно будет зайти только через переднюю дверь, в маски, а также при наличии свободных сидячих мест.

“С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано”, – написал мэр.