Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.
Воспользоваться общественным транспортом смогут только те граждане, у которых есть специальный проездной документ. Такие будут выдавать по месту работу.
В общественный транспорт можно будет зайти только через переднюю дверь, в маски, а также при наличии свободных сидячих мест.
“С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано”, – написал мэр.
- В Украине по состоянию на утро 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19. Из них 375 – за последние сутки.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.