Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, который выставил на продажу крупнейший за всю историю массив украденных данных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хакер привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности еще в начале прошлого года. Тогда он выложил на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

“В января 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных”, – рассказали в СБУ.

При этом отмечается, что выставлена ​​хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел.

Речь идет о персональных, в том числе финансовых данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

После того, как стало известно, что под псевдонимом Sanix может скрываться гражданин Украины из Ивано-Франковской области, оперативники СБУ установили его точное местонахождение и задержали.

“Киберспециалисты зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам криптовалют, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак”, – добавили в спецслужбе.

В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более $ 5000.