В Ивано-Франковске с 1 апреля ограничат доступ к детским площадкам. Со 2 апреля появятся контрольно-пропускные пункты на въездах в город.

Об этом мэр рассказал на комиссии по вопросам безопасности, заседание которой транслировались в Facebook.

“Организовать и обеспечить… функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска – в частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля 2020 года, то есть с четверга”, – сказал Марцынкив.



Уточняется, что пропускные пункты будут работать с 7:00 до 20:00.

При этом сотрудникам патрульной полиции поставлена задача обеспечить в городе ограничение на пользование спортивными, игровыми и детскими площадками, а также на посещение зон отдыха и парков до конца карантина.

Помимо того, в Ивано-Франковске запретят также разводить костры и распивать на улице алкоголь.

Также городская власть призывает жителей районных центров и сел не ездить в областной центр без крайней надобности.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020 Gepostet von Руслан Марцінків am Dienstag, 31. März 2020