Об этом мэр рассказал на комиссии по вопросам безопасности, заседание которой транслировались в Facebook.
“Организовать и обеспечить… функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска – в частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля 2020 года, то есть с четверга”, – сказал Марцынкив.
Уточняется, что пропускные пункты будут работать с 7:00 до 20:00.
При этом сотрудникам патрульной полиции поставлена задача обеспечить в городе ограничение на пользование спортивными, игровыми и детскими площадками, а также на посещение зон отдыха и парков до конца карантина.
Помимо того, в Ивано-Франковске запретят также разводить костры и распивать на улице алкоголь.
Также городская власть призывает жителей районных центров и сел не ездить в областной центр без крайней надобности.
Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020
Gepostet von Руслан Марцінків am Dienstag, 31. März 2020
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