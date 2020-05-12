Об этом сообщается в материале украинской службы BBC.

Якобы для борьбы с этническими преступными организациями в полиции Украины захотели получит личные данные представителей еврейской общины Коломыи.

По словам украинки еврейского происхождения Тамары Гаврилюк, которая всю жизнь прожила в Коломыи, информация о том, что полиция собирает личные данные еврейской общины иудейского ортодоксального вероисповедания города вызвала у нее страх.

“Я заплакала и сразу хотела уехать из города. Мои дети, которые живут в Израиле, просили как можно скорее приехать к ним. Но карантин: самолеты не летают, я не могу добраться”, – рассказала женщина.

Уточняется, что полицейские направили обращение главе еврейского религиозного общества Якову Залищикеру. В обращении просили предоставить копию статута, список членов общества с их адресами и мобильными телефонами, а также список студентов еврейской национальности.

“Это просто чья-то провокационная забава. Слава Богу, в наше время все относительно спокойно. А то, что иногда появляются какие-то провокации – мы уже привыкли”, – говорит глава еврейской общины Ивано-Франковска Мойше Колесник.

В еврейской общине не восприняли всерьез обращение полиции и не предоставили правоохранителям личные данные.

При этом личные данные евреев были запрошены только в городе Коломыя. В Ивано-Франковске или Калуше таких инцидентов не происходило.

На произошедшее отреагировали в социальных сетях, также историю осветили несколько международных СМИ. Возмутились и некоторые украинские политики.

“К компетенции Департамента стратегических расследований абсолютно не относится борьба с этническими группировками, терроризмом. Считаю, что мы должны тщательно разобраться: кто, с какой целью и с помощью каких ресурсов имеет намерение получить персональную информацию о членах еврейской общины Коломыи. Я отправил соответствующие обращение в МВД, СБУ, ГБР с просьбой проверить наличие признаков противоправности в действиях руководителя этого подразделения полиции Михаила Банка”, – заявил народный депутат Игорь Фрис, представляющий еврейское сообщество.

Сообщается, что в полиции Ивано-Франковской области извинились за инцидент, а по факту сбора личной информации было назначено служебное расследование.

“Мне грустно, что такая ситуация вообще произошла. Именно потому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого – выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных”, – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.