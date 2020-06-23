Об этом сообщает CNN.
Менеджер по вопросам коммуникации президентской кампании Трампа Том Мурто сообщил, что случаи заражения коронавируса у двух членов команды подтвердили накануне, 22 июня. До этого они, вместе с президентом, ездили на предвыборный митинг в Талс, штат Оклахома.
До митинга в команде президента сообщили об инфицировании коронавирусом еще шести сотрудников.
“После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг (где выступал Дональд Трамп – ред.), но носили маски в течение всего мероприятия”, – заявил Мурто.
Кроме этого, он сказал, что после подтверждения заболевания у сотрудников избирательный штаб немедленно активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов.
- 9 мая стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер дала положительный результат на коронавирус.
- Личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.