Среди членов избирательной команды президента Дональда Трампа коронавирус обнаружили у еще двоих людей. Лидер страны мог контактировать с ними в ходе последнего предвыборного митинга.

Об этом сообщает CNN.

Менеджер по вопросам коммуникации президентской кампании Трампа Том Мурто сообщил, что случаи заражения коронавируса у двух членов команды подтвердили накануне, 22 июня. До этого они, вместе с президентом, ездили на предвыборный митинг в Талс, штат Оклахома.

До митинга в команде президента сообщили об инфицировании коронавирусом еще шести сотрудников.

“После очередной серии тестирования сотрудников кампании в Талсе, анализы еще двух членов передовой команды показали положительный результат на коронавирус. Эти сотрудники посещали митинг (где выступал Дональд Трамп – ред.), но носили маски в течение всего мероприятия”, – заявил Мурто.

Кроме этого, он сказал, что после подтверждения заболевания у сотрудников избирательный штаб немедленно активизировал протоколы карантина, а также отслеживание контактов.