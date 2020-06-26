В издании #Буквы нет ни одного заказного материала, то есть джинсы.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Института массовой информации” за второй квартал 2020 года.

Мониторинг проводился в марте. Джинсу искали среди более чем 22 тысяч новостей на 20 онлайн-ресурсах.

Издание #Буквы вошло в число тех, где не было размещено ни одного заказного материала.

На первом месте по количеству джинсы оказался сайт “Знай.ua” (88 материалов). На второй и третьей позициях новостные сайты с орбиты олигарха Виктора Медведчука – NewsOne (63 материала) и 112.ua (48 материалов).

Ни одного заказного материала (джинсы) эксперты не обнаружили на таких новостных сайтах: “Лига”, “Укринформ”, “Український тиждень”, “Украинская правда”, “Новое время”, #Буквы и “Суспільне”.