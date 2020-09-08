В Измаиле Одесской области начались совместные учения Военно-морских сил Украины и военно-морских сил Румынии Riverine-2020.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Во время Riverine-2020 планируется максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

“Особая задача учений нынешнего года – отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории Дуная и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут впервые”, – сообщили в Минобороны.

В министерство отметили, что украинские и румынские моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдение за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и т.д.

“Участники обучения проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийном надводном объекта, терпящему бедствие”, – говорится в сообщении.