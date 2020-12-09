Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Рейс DHL из Брюсселя с более чем 100 тыс. доз вакцины Pfizer приземлился в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива сегодня в 9 утра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который выступил на короткой церемонии в аэропорту, сказал, что он готов добровольно вакцинироваться первым.
Сейчас вакцина находится в хранилище, которым руководит израильская фармацевтическая компания Teva. Ее нужно хранить при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию и использовать в течение нескольких минут после извлечения из морозильной камеры.
Первыми вакцину получат медики, жители и сотрудники домов престарелых, а также другие группы риска. Массовую вакцинацию населения начнут сразу после Рождества, когда в Израиль должна прибыть большая партия вакцины Pfizer в 500 тысяч доз.
Накануне министерство здравоохранения Израиля сообщило о 1719 новых случаях заражения COVID-19, в результате чего общее количество активных пациентов в стране достигло 14905 из 69778 проведенных тестов. Около 310 пациентов находятся в тяжелом состоянии. На данный момент в Израиле от вируса умерло 2932 человека.
- Ранее сообщалось, что Канада заказала вакцину от COVID-19 в количестве, необходимом для вакцинации 153,9 млн человек, в то время как население страны составляет 37,59 миллиона.
- Вчера в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19.
- В Украине вакцина от коронавируса будет широкодоступной не раньше осени 2021 года.