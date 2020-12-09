В Израиль доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Самолет из Брюсселя (Бельгия) приземлился в аэропорту Тель-Авива с более чем 100 тыс доз на борту.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Рейс DHL из Брюсселя с более чем 100 тыс. доз вакцины Pfizer приземлился в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива сегодня в 9 утра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который выступил на короткой церемонии в аэропорту, сказал, что он готов добровольно вакцинироваться первым.

Сейчас вакцина находится в хранилище, которым руководит израильская фармацевтическая компания Teva. Ее нужно хранить при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию и использовать в течение нескольких минут после извлечения из морозильной камеры.

Первыми вакцину получат медики, жители и сотрудники домов престарелых, а также другие группы риска. Массовую вакцинацию населения начнут сразу после Рождества, когда в Израиль должна прибыть большая партия вакцины Pfizer в 500 тысяч доз.

Накануне министерство здравоохранения Израиля сообщило о 1719 новых случаях заражения COVID-19, в результате чего общее количество активных пациентов в стране достигло 14905 из 69778 проведенных тестов. Около 310 пациентов находятся в тяжелом состоянии. На данный момент в Израиле от вируса умерло 2932 человека.