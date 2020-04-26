Об этом сообщает телеканал CNN.

С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины. Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос.

Возобновили свою работу и сотрудники социальных служб по уходу за престарелыми и инвалидами. Правда, каждый социальный работник может работать только с одним подопечным или с людьми, живущими в одном доме.

Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина. Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долл).

Маски следует носить в общественных местах всем, начиная с 7 лет. Исключение составят те, кто занимается спортом или имеет медицинские противопоказания, подтвержденные справкой. Штраф будет назначаться уже за первое нарушение этого правила.