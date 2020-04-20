Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его соперник по выборам Бенни Ганц спустя год политического тупика подписали соглашение о формировании коалиционного правительства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В апреле и сентябре прошлого года, а также в марте текущего года в Израиле проходили выборы. Однако ни Нетаньяху, ни Ганц не получали на них убедительной победы и руководящего большинства в парламенте.

В течение прошедшего года в безвыходном положении Израиль управлял временным правительством под руководством Нетаньяху. Сложившаяся тупиковая ситуация могла привести в четвертым выборам, что осложнило бы любые планы по восстановлению экономики после ослабления вспышки коронавируса.

После выборов в прошлом месяце Ганц получил 28-дневный мандат на создание правящей коалиции. Президент Реувен Ривлин продлил этот срок до 30 дней. За это время Нетаньяху и Ганц начали переговоры, чтобы урегулировать разногласия. Они закончились совместным заявлением о том, что будет создано правительство чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусным кризисом.

В понедельник, 20 апреля, правая Нетаньяху “Ликуд” и партия Ганца “Кахоль-Лаван” опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они подписали соглашение о формировании чрезвычайного коалиционного правительства. В соответствии с соглашением, Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра поочередно в течение 18 месяцев. Первым будет Нетаньяху.