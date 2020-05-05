В Израильском институте биологических исследований (IIBR) заявили о том, что завершили фазу разработки пассивной вакцины. То есть разработали антитело против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

О разработки пассивной вакцины заявила исследовательская группа лаборатории Ness Ziona.

Суть пассивной вакцины в том, что разработанное антитело атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.

Теперь в IIBR работают над патентом для этого антитела и заключением контракта на коммерческую разработку.

Все юридические процедуры будут согласовывать с Министерством обороны Израиля.

В апреле IIBR начал тестирование пассивной вакцины на грызунах.

Также институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.