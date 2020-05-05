Об этом сообщает The Jerusalem Post.
О разработки пассивной вакцины заявила исследовательская группа лаборатории Ness Ziona.
Суть пассивной вакцины в том, что разработанное антитело атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.
Теперь в IIBR работают над патентом для этого антитела и заключением контракта на коммерческую разработку.
Все юридические процедуры будут согласовывать с Министерством обороны Израиля.
В апреле IIBR начал тестирование пассивной вакцины на грызунах.
Также институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.