В Израиле состоялось первое судебное заседание против премьера Нетаньяху

В воскресенье, 24 мая, в Израиле состоялось первое судебное заседание по трем делам против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сегодняшнее заседание суда длилось около часа.

Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием – дела, которые известны как 1000, 2000 и 4000:

Дело 1000 – мошенничество и злоупотребление доверием: его обвиняют в получении подарков – главным образом сигар и бутылок шампанского – от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги;

Дело 2000 – мошенничество и злоупотребление доверием: Нетаньяху обвиняется в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение его личности;

Дело 4000 – взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием: будучи премьер-министром и министром связи во время предполагаемого преступления, Нетаньяху обвиняется в продвижении регулирующих решений, благоприятных для контролирующего акционера телекоммуникационного гиганта Bezeq, Шаула Еловича, в обмен на позитивное освещение новостным сайтом.

Нетаньяху решительно отвергает все обвинения против него, назвав их “охотой на ведьм” политическими оппонентами. По данным газеты, в начале заседания Нетаньяху сообщил судьям, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Адвокаты Нетаньяху заявили суду, что им нужно еще 2-3 месяца для ознакомления с материалами трех дел, но прокуратура настаивала на том, что времени было достаточно.

Фото: EPA/UPG

В конце заседания обвинение заявило, что не возражает против отсутствия Нетаньяху на следующем заседании, если защита обратится с такой просьбой. Дата следующего заседания пока не назначена.