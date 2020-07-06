Об этом сообщило израильское издание “Новости Израиля”.

Уточняется, что правительство Израиля утвердило решение полностью закрыть в стране бары, бассейны, клубы, тренажерные и банкетные залы, а также учреждения культуры.

В то же время синагоги в Израиле пока останутся открытыми. При этом количество прихожан в культовом учреждении не должно превышать 19 человек.

Сообщается, что в стране останутся открытыми отели, однако, без клубов, баров и бассейнов.

Рестораны в Израиле смогут функционировать с допуском в помещение не больше 20 людей. Еще 30 людей можно будет разместить на открытой веранде. Все должны соблюдать правила дистанцирования.

Помимо того, правительство решило перевести на удаленный режим треть государственных рабочих страны.