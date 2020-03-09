Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
“После дня сложных обсуждений мы приняли решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию”, — сказал Нетаньяху.
По словам премьер-министра, эта мера предосторожности будет действовать в течение ближайших двух недель.
“Это трудное решение, но оно важно для поддержания общественного здоровья, и общественного здравоохранения в первую очередь. Это решение будет действовать в течение двух недель, в то же время мы принимаем решения для поддержания израильской экономики”, — добавил Нетаньяху.
- 21 февраля в Израиле медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась женщина, которую власти эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в четверг.
- 5 марта правительство Израиля расширило “карантинный список” до восьми стран. Туристов и граждан из этих стран будут помещать на карантин, как только они будут приезжать в Израиль. Тогда на карантине находились более 5 тысяч человек.