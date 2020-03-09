В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

“После дня сложных обсуждений мы приняли решение: каждый, кто приезжает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию”, — сказал Нетаньяху.

По словам премьер-министра, эта мера предосторожности будет действовать в течение ближайших двух недель.

“Это трудное решение, но оно важно для поддержания общественного здоровья, и общественного здравоохранения в первую очередь. Это решение будет действовать в течение двух недель, в то же время мы принимаем решения для поддержания израильской экономики”, — добавил Нетаньяху.