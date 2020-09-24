С пятницы, 25 сентября, Правительство Израиля вводит полный карантин на две недели в рамках борьбы со второй волной коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

“Вторая волна коронавируса бьет по всем странам мира, и по нам тоже. Заболеваемость в Израиле растет, растет число тяжелобольных и, к сожалению, число умерших. За последние два дня мы заслушали оценки специалистов, которые говорили, что если немедленно не предпринять жесткие меры, мы окажемся на краю пропасти”, – говорится в заявлении Нетаньяху.

По его словам, полный карантин, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора (10 октября), вводят, чтоб спасти жизни израильтян.

“После этого будет ещё две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости. Как только позволит ситуация, мы вернемся к программе “Светофор” и к обычной жизни в условиях коронавируса. Цель – снизить темпы заболеваемости в Израиле”, – добавил премьер-министр.