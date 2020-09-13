В Израиле объявили общенациональную изоляцию через COVID-19

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Израиля.

Отмечается, что согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу.

Во время изоляции израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов. Вместе с тем, израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.

Новые меры были приняты после резкого роста числа случаев COVID-19 в последние недели и на фоне критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по борьбе с вирусом и ситуации с экономикой страны.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош- Ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.