Covid-19 Украина

обновлено 13.09.2020 в 23:02

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В Израиле объявили общенациональную изоляцию через COVID-19

Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Воскресенье, 13 сентября 2020, 23:40

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Израиля.

Отмечается, что согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу.

Во время изоляции израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов. Вместе с тем, израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.

Новые меры были приняты после резкого роста числа случаев COVID-19 в последние недели и на фоне критики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по борьбе с вирусом и ситуации с экономикой страны.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош- Ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
Теги: Израиль, Коронавирус, карантин

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