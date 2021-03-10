В Израиле иммунизировали 600 детей в возрасте от 12 до 16 лет путем введения вакцины Pfizer. Добровольцы не ощутили серьезных побочных эффектов.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам источника, этот положительный опыт свидетельствует о безопасности и эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer / BioNtech для детей.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вакцинировать некоторые категории подростков этим препаратом. В частности, прививки будут делать детям 12-16 лет, если они страдают основными заболеваниями, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.

“На данный момент мы иммунизировали около 600 детей”, – заявил руководитель прививочной группы Боаз Лев.

Чиновник подчеркнул, что во время вакцинации подростков они “не наблюдали серьезных побочных эффектов”.

“Даже второстепенные встречаются довольно редко. Это дает надежду”, – сказал он.

Напомним, что Израиль является одним из лидеров вакцинации населения от коронавируса. Страна проводит массовые прививки с 20 декабря 2020 года. Используют в основном препарат Pfizer.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.