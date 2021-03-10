Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По словам источника, этот положительный опыт свидетельствует о безопасности и эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer / BioNtech для детей.
Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало вакцинировать некоторые категории подростков этим препаратом. В частности, прививки будут делать детям 12-16 лет, если они страдают основными заболеваниями, которые делают их уязвимыми к коронавирусу.
“На данный момент мы иммунизировали около 600 детей”, – заявил руководитель прививочной группы Боаз Лев.
Чиновник подчеркнул, что во время вакцинации подростков они “не наблюдали серьезных побочных эффектов”.
“Даже второстепенные встречаются довольно редко. Это дает надежду”, – сказал он.
Напомним, что Израиль является одним из лидеров вакцинации населения от коронавируса. Страна проводит массовые прививки с 20 декабря 2020 года. Используют в основном препарат Pfizer.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
- Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что государства ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. Пока возникла проблема из-за индийской вакцины Covishield, которой прививают украинцев.
- Позже санврач Виктор Ляшко заявив, что вакцина Covishield, которой прививают украинцев, утверждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому проблем с международным признанием препарата быть не должно.