Министерство охраны здоровья Израиля заявило, что после начала вакцинации заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 95,8%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Риск заболевания COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer.

Вакцина также на 98% эффективна в предотвращении лихорадки или проблем с дыханием и на 98,9% эффективна в предотвращении госпитализаций с оложнениями и смерти, сообщило министерство охраны здоровья.

Выводы были основаны на данных, собранных на национальном уровне до 13 февраля от израильтян, получивших обе дозы прививки как минимум за две недели до этого исследования. Согласно веб-сайту министерства, по состоянию на 30 января около 1,7 миллиона человек получили обе дозы вакцины.

Кампания вакцинации Израиля превратила является крупнейшим в мире исследованием вакцины Pfizer, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает, что 95% израильтян в возрасте 50 лет и старше будут вакцинированы в течение следующих двух недель.