Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале испытаний 80 добровольцев примут участие в процессе, который в декабре будет расширен до 960 добровольцев.

За каждым добровольцем в течение трех недель будут наблюдать, чтобы определить, есть ли какие-либо побочные эффекты, вызванные вакциной. Исследователи также изучат антитела к коронавирусу, которые будут вырабатываться у добровольцев.

Если эти испытания окажутся успешными, третий этап с участием 30 000 добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

Первыми израильтянами, которым ввели вакцину против коронавируса, стали 34-летний Анар Оттоленги, житель Тлалима на юге Израиля, и 26-летний Сегев Харел с Кфар-Ионе, сообщает The Jerusalem Post.

Вице-президент по клиническим разработкам и исследованиям медицинского центра Sheba доктор Дрор Харатс, сказал, что уверен в безопасности вакцины и ученые сделали все необходимое, чтобы гарантировать, что этим добровольцам не будет причинен вред.