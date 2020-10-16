В Израиле вооруженные полицейские ворвались на свадебное празднование, обвинив его участников в нарушении карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел в поселке Гиват-Зеэв, который расположен недалеко от Иерусалима.

В Сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен момент появления полицейских на празднике, задержания брата невесты с окровавленным лицом. Также слышны крики и плач.

התנהלות הזויה ומופרעת של שוטרים כעת בשמחה בגבעת זאב. פשוט מקומם! pic.twitter.com/iP9G5Tg7L3 — ישראל כהן (@Israelcohen911) October 14, 2020

Стоит отметить, что с 18 сентября в Израиле на фоне роста случаев заражения COVID-19 ввели повторный локдаун. Карантинные правила предусматривают, что собираться разрешено максимум 10 людям в помещении и не более 20 людям на улице.

Семья, устроившая свадебное торжество, обвинила правоохранителей в нападении на гостей. Люди утверждают, что соблюдали карантинные ограничения, разрешающие собираться группами до 20 человек.

Полицейские же настаивают, что прибыли на праздник из-за нарушения норм. По словам правоохранителей, одна из женщин напала на офицера, когда ее попросили предъявить удостоверение личности. Затем другие гости начали швырять “стеклянные бутылки с маслом” (речь идет об оливковом масле).

Полицейские утверждают, что мужчина, у которого было окровавленное лицо, “поскользнулся на масле”.

В полиции уточнили, что во время стычек также пострадал офицер. Домовладелец, на территории дома которого проходила свадьба, был оштрафован на 5000 шекелей (около 1,5 тыс. долларов), сообщает издание The Times of Israel.

פצועים! דם! וצרחות!

ככה הורסים לכלה את היום הכי שמח בחייה. ( גבעת זאב / צילום: רפי אוחנה) pic.twitter.com/PJynK7IS0N — מנחם קולדצקי (@nbjovsr88) October 14, 2020

Данный инцидент вызвал возмущение у ряда израильских политиков.

В правительстве Израиля инициировали расследование. Глава МВД страны Арье Дери подчеркнул, что “в мире нет причин, чтобы полиция врывалась с винтовками в руках и причиняла вред людям”.

А министр общественной безопасности Амир Охана пообещал лично разобраться в инциденте.

Провести расследование происшествия призвал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.