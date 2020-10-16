Правительство Израиля принято решение частично ослабить карантинные ограничения. За время жесткого карантина удалось снизить количество новых случаев в сутки с 9 до 2 тысяч.

Об этом сообщает Associated Press.

Новые карантинные ограничения начнут действовать в воскресенье, 18 октября.

В Израиле разрешат работу детских садов и дошкольных учреждений для детей до шести лет. Смогут возобновить работу предприятия, на которых нет постоянных посетителей.

Также граждане смогут передвигаться без ограничений: будет отменено ограничение на передвижение в пределах тысячи метров от дома.

Если положительная динамика сохранится, то через несколько недель будут сняты остальные ограничения.

“Мы должны выходить из карантина постепенно и ответственно. Внимательно. В противном случае мы вскоре окажемся в условиях третьей изоляции”, – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он напомнил, что вспышки коронавируса все еще локально сохранились в районах, где живут ультраортодоксальные евреи. Они, как правило, живут большими семьями, что также может спровоцировать быстрое распространение вируса от носителя. В перспективе, в этих районах могут ввести отдельные карантинные ограничения.