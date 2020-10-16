Об этом сообщает Associated Press.
Новые карантинные ограничения начнут действовать в воскресенье, 18 октября.
В Израиле разрешат работу детских садов и дошкольных учреждений для детей до шести лет. Смогут возобновить работу предприятия, на которых нет постоянных посетителей.
Также граждане смогут передвигаться без ограничений: будет отменено ограничение на передвижение в пределах тысячи метров от дома.
Если положительная динамика сохранится, то через несколько недель будут сняты остальные ограничения.
“Мы должны выходить из карантина постепенно и ответственно. Внимательно. В противном случае мы вскоре окажемся в условиях третьей изоляции”, – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Он напомнил, что вспышки коронавируса все еще локально сохранились в районах, где живут ультраортодоксальные евреи. Они, как правило, живут большими семьями, что также может спровоцировать быстрое распространение вируса от носителя. В перспективе, в этих районах могут ввести отдельные карантинные ограничения.
- Ранее в Израиле приняли решение продлить жесткий карантин по всей стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Предварительно – карантин продлен до 18 октября.