Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.
В стране уже вакцинирована четверть населения – 2,5 млн человек.
В прошедший вторник власти страны продлили третий по счету национальный локдаун до 31 января. В пятницу министерство охраны здоровья Израиля сообщило о сокращении числа новых случаев инфицирования.
Помимо ужесточения правил изоляции власти намерены повысить штрафы за несоблюдение карантина и ужесточить ограничения для международных поездок.
По состоянию на субботу в стране зафиксировано 593 578 случаев заболевания коронавирусом. Число смертей составило 4326 человек, 81 человек погиб в пятницу.
Клалит – крупнейшая из четырех государственных организаций здравоохранения Израиля – в субботу уже начала делать прививки подросткам. Позже начнут вакцинацию и другие организации здравоохранения.
Кроме того, с субботы привиться против COVID-19 могут и люди в возрасте от 40 лет.
Напомним, что страна прививает своих граждан вакциной Pfizer-BioNTech.
- Раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что к концу марта 2021 года против COVID-19 должны быть вакцинированы все граждане старше 16 лет.
- 2 января в министерстве охраны здоровья Израиля заявили, что с момента начала массовой вакцинации 20 декабря прививки против COVID-19 получили более 950 000 жителей страны.