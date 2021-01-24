В субботу в Израиле стартовала кампания по вакцинации подростков 16-18 лет.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

В стране уже вакцинирована четверть населения – 2,5 млн человек.

В прошедший вторник власти страны продлили третий по счету национальный локдаун до 31 января. В пятницу министерство охраны здоровья Израиля сообщило о сокращении числа новых случаев инфицирования.

Помимо ужесточения правил изоляции власти намерены повысить штрафы за несоблюдение карантина и ужесточить ограничения для международных поездок.

По состоянию на субботу в стране зафиксировано 593 578 случаев заболевания коронавирусом. Число смертей составило 4326 человек, 81 человек погиб в пятницу.

Клалит – крупнейшая из четырех государственных организаций здравоохранения Израиля – в субботу уже начала делать прививки подросткам. Позже начнут вакцинацию и другие организации здравоохранения.

Кроме того, с субботы привиться против COVID-19 могут и люди в возрасте от 40 лет.

Напомним, что страна прививает своих граждан вакциной Pfizer-BioNTech.