Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн заявил, что обе две дозы вакцины от COVID-19 получило более половины населения страны.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, это помогло стране кризисный период епидемии.

Массовая вакцинация в Израиле препаратом Pfizer/BioNTech началось в декабре прошлого года. Привиться смогли граждане и жители старше 16 лет — это около 69% от 9,3 млн населения страны.

Эдельштейн отметил, что 50,07% всего населения получили обе дозы вакцины, а 55,96% – только первую.

В конце февраля Израиль начал ослабление общенациональной изоляции. Большинство предприятий и школ, а также аэропортов постепенно возобновили свою деятельность, но с ограничением пропускной способности. Полностью вакцинированные и около 8,7% израильтян, выздоровевших от COVID-19 с предполагаемым иммунитетом, получают сертификат Министерства здравоохранения “Зеленый пропуск”, дающий доступ к различным местам отдыха.

Генеральный директор Минздрава Израиля Хези Леви рассказал Reuters, что, по его оценкам, все население, имеющее право на прививку, будет полностью вакцинировано к концу мая 2022 года.