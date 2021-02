Об этом, в частности, сообщают агентство Reuters и издание The Times of Israel.

Указанный концерт под открытым небом стал одним из первых культурных мероприятий в Израиле за последние 11 месяцев.

На него пропустили небольшое количество людей, которые имели “зеленый пропуск” (“Green Pass”). Такой пропуск свидетельствует о том, что граждане получили обе дозы вакцины более чем за неделю до мероприятия или что они выздоровели от COVID-19 и имеют иммунитет.

Действуют пропуска шесть месяцев с момента полной вакцинации. Израиль ввел их в минувшие выходные, когда карантин в стране был ослаблен.

Концерт в парке Тель-Авива 24 февраля был организован в первую очередь для пожилых людей. Посетители должны были показать “зеленый пропуск” перед входом на мероприятие.

“Это гарантирует защиту и ощущение комфорта, когда вы находитесь среди вакцинированных людей. После года изоляции дома чудесно выходить на улицы, посещать публичные мероприятия”, – рассказал в комментарии Reuters один из посетителей концерта Дорон Зихер.

The comeback of culture in @TelAviv. Outdoor concert for vaccinated senior citizens at Park HaYarkon’s Wohl Amphitheatre. pic.twitter.com/PGInAsNyLU

— Eytan Halon (@eytanhalon) February 24, 2021