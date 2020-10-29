Об этом сообщается на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.

“В ходе телефонного голосования правительство приняло решение продлить действие правил о режиме ЧС на 60 дней (с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года) в связи с распространением коронавирусной инфекции”, – указано в сообщении.

Решение вступит в силу после утверждения комиссией Кнессета (парламента) по законодательству.