В ізраїльському місті Гиват-Зеев у синагозі обрушилася трибуна. В результаті дві людини загинули та 166 постраждали.

Про це повідомляє радіо “КАН”.

У поліції повідомили, що в синагозі в цей час було понад 600 людей. На відео помітно, як трибуна під вагою натовпу руйнується.

ראשוני: אירוע רב נפגעים הוכרז בעקבות קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב. דיווחים על עשרות נפגעים במקום pic.twitter.com/ciEzP8IMPc — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

תיעוד: קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/MbdVpzB8DC — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

קריסת הטריבונה בגבעת זאב | נציב שירותי הכבאות וההצלה רב טפסר דדי שמחי: יש הרוגים בזירה. הודענו הבוקר לרשות המקומית שאסור שיהיה פה אירוע@DanaYarkechy pic.twitter.com/3lZQfv5sxe — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

За даними медиків, 130 людей ушпиталили з травмами, більшість із них — легкої тяжкості. Шестеро людей перебувають у тяжкому стані, один з них – 15-річний хлопчик.

לבית החולים שערי צדק בירושלים עדיין מגיעים פצועים שפונו מזירת האסון בגבעת זאב@VeredPelman https://t.co/rHIsbXJjQV pic.twitter.com/bDHwdfCUhn — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

קריסת הטריבונה בגבעת זאב | במקום 10 פצועים במצב אנוש וקשהhttps://t.co/R2ci9UUJua pic.twitter.com/bpGAtXGbaW — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

Начальник окружної поліції Єрусалиму Дорон Турджеман заявив, що в результаті інциденту загинули щонайменше двоє людей. Загинули 12-річний хлопчик та чоловік років 50.

“Тут була недбалість і безвідповідальна поведінка, будуть арешти”, – заявив Турджеман.

Напередодні в Ізраїлі, на горі Мерон, під час релігійного фестивалю Лаг ба-Омер в тисняві загинули десятки людей. За даними ЗМІ, загинули в тисняві, щонайменше, 44 людини. Ще понад 100 – постраждали.