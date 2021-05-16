Про це повідомляє радіо “КАН”.

У поліції повідомили, що в синагозі в цей час було понад 600 людей. На відео помітно, як трибуна під вагою натовпу руйнується.

За даними медиків, 130 людей ушпиталили з травмами, більшість із них — легкої тяжкості.  Шестеро людей перебувають у тяжкому стані, один з них – 15-річний хлопчик.

Начальник окружної поліції Єрусалиму Дорон Турджеман заявив, що в результаті інциденту загинули щонайменше двоє людей. Загинули 12-річний хлопчик та чоловік років 50.

“Тут була недбалість і безвідповідальна поведінка, будуть арешти”, – заявив Турджеман.

Напередодні в Ізраїлі, на горі Мерон, під час релігійного фестивалю Лаг ба-Омер в тисняві загинули десятки людей. За даними ЗМІ, загинули в тисняві, щонайменше, 44 людини. Ще понад 100 – постраждали.

  • Під час церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі в місті Дар-ес-Салам виникла тиснява. В результаті загинули 45 осіб, ще 37 отримали травми.