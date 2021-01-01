Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины.
Полярники со станции “Академик Вернадский” пожелали жителям страны здоровья, успехов и снега, как в Антарктиде.
“Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции Академик Вернадский искренне поздравляют вас с Новым, 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и … снега, как в Антарктиде”, – говорится в сообщении.
Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.
- В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками. В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга. Смотреть — здесь.