Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра Украины.

Полярники со станции “Академик Вернадский” пожелали жителям страны здоровья, успехов и снега, как в Антарктиде.

“Дорогие друзья, коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции Академик Вернадский искренне поздравляют вас с Новым, 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и … снега, как в Антарктиде”, – говорится в сообщении.

Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.