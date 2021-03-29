Препринт (статья не проходила финальное рецензирование, результаты исследований носят предварительный характер) публикует американский сайт о медицинских науках medRxiv.

Над исследованием работали ученые Израильского национального консорциума по секвенированию SARS-CoV-2.

“Мы сообщаем о местном новом штамме, который включает несинонимичную мутацию в белке шипа (S) – P681H и дополнительные синонимичные мутации. Израильский штамм P681H не был связан с более высокими показателями инфицирования и нейтрализовался сыворотками вакцинированных лиц в сопоставимых уровнях со штаммом B.1.1.7 и штаммом не-P681H из Израиля”, – пишут исследователи.

По словам ученых, штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов в ноябре прошлого года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре. Эта мутация, предположительно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более стойким к антителам. Предположительно, она не усиливает симптомы вируса.