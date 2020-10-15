Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

“В ходе телефонного голосования комиссия министров по борьбе с коронавирусом одобрила поправку к правилам о режиме ЧС по ограничению работы аэропортов и авиасообщения. С пятницы, 16 октября 2020 года, будут отменены ограничения на въезд в аэропорт для тех, кто не соответствует определённым критериям“, – говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывать в аэропорт разрешат за 8 часов до вылета.

По данным The Jerusalem Post, израильтяне, вылетающие в страны “зеленой” зоны, не должны будут проходить самоизоляцию после возвращения в Израиль.