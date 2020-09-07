В Израиле вводят комендантский час в 40 городах

Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В вечернее и ночное время в городах будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных. Продуктовые магазины, аптеки и учреждения системы здравоохранения продолжат работать.
“В воскресенье, 6 сентября, министерская комиссия по карантину проголосовала за введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы, а также за закрытие учебных заведений, за исключением учреждений специального образования”, – говорится в сообщении.
Разрешено будет собираться до 10 человек в закрытых помещениях и 20 на открытых пространствах.
Въезд и выезд из этих городов будет не ограничен.
Предполагается, что программа ночного комендантского час будет действовать две недели, но это не исключает полного блокирования праздника Рош Ха-Шана. Ожидается, что совещание для принятия этого решения состоится 10 сентября.
Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.
Рош- Ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.