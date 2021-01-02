Министерство охраны здоровья Израиля заявило, что с момента начала массовой вакцинации 20 декабря прививки против COVID-19 получили более 950 000 жителей страны.

Об этом сообщает издание Republicworld.

В стране проживает почти 9,3 миллиона человек. Сейчас вакцинировано более 10,3 процента всего населения.

В своем заявлении министерство сообщило, что 31 декабря количество введенных доз вакцины достигло рекордного уровня: 153 400 человек получили инъекции Pfizer/BioNTech за один день. Ранее дневной максимум составлял 150 000 доз 29 и 28 декабря.

Стоит отметить, что первым израильтянином, вакцинированным вакциной Pfizer/BioNTech, стал премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, эта инъекция – гигантский скачок для здоровья.

По данным аналитико-статистического сайта Our World in Data, созданного учеными из британского Оксфорда, Израиль лидирует в мире по темпам вакцинации. По состоянию на пятницу в Израиле фиксировали показатель в 11,55 дозы на 100 жителей, что является самым высоким показателем в мире.