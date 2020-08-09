Об этом сообщили в представительстве Президента Украины в АР Крым в Facebook.
В ведомстве пояснили, что понимают все риски, связанные с пересечением границы с Крымом. Но, учитывая интересы граждан, все же выделили несколько условий и категорий, при которых пересечение границы возможно.
Исключения возможны в шести случаях.
- Подача документов для выступления в учебное учреждение (могут подавать сам абитуриент или его родители/опекуны).
- Если есть документальное подтверждение проживания на территории Крыма (при въезде) или материковой Украины (при выезде).
- Принцип единения семьи (отец-мать, брат-сестра, дочь-сын). Непрямых родственников пропускать не будут.
- Если кто-то из родственников серьезно болен или необходимо перевести лекарства, либо предоставить медицинскую помощь.
- В случае смерти кого-либо из близких родственников.
- Другие случаи, когда пограничники примут решение, что мотивация действительно весомая. В том числе, когда будут подтверждены случаи мотивированного преследования со стороны оккупационных властей.
Если гражданин въезжает на территорию Украины со стороны Крыма, он обязан установить и следовать приложению “Дий вдома”.
Если он сдаст ПЦР-тест на коронавирус и получит негативный результат – сможет досрочно прекратить самоизоляцию.
- Кабинет Министров Украины принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее.