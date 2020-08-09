После решения Кабмина временно остановить работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом, все же выделили некоторые категории граждан, которые смогут выехать или попасть на полуостров.

Об этом сообщили в представительстве Президента Украины в АР Крым в Facebook.

В ведомстве пояснили, что понимают все риски, связанные с пересечением границы с Крымом. Но, учитывая интересы граждан, все же выделили несколько условий и категорий, при которых пересечение границы возможно.

Исключения возможны в шести случаях.

Подача документов для выступления в учебное учреждение (могут подавать сам абитуриент или его родители/опекуны).

Если есть документальное подтверждение проживания на территории Крыма (при въезде) или материковой Украины (при выезде).

Принцип единения семьи (отец-мать, брат-сестра, дочь-сын). Непрямых родственников пропускать не будут.

Если кто-то из родственников серьезно болен или необходимо перевести лекарства, либо предоставить медицинскую помощь.

В случае смерти кого-либо из близких родственников.

Другие случаи, когда пограничники примут решение, что мотивация действительно весомая. В том числе, когда будут подтверждены случаи мотивированного преследования со стороны оккупационных властей.

Если гражданин въезжает на территорию Украины со стороны Крыма, он обязан установить и следовать приложению “Дий вдома”.

Если он сдаст ПЦР-тест на коронавирус и получит негативный результат – сможет досрочно прекратить самоизоляцию.