В начале 2020 года Украина экспортировала за границу медицинские маски на $10 млн. В том числе — в страну-агрессор Россию и Китай, где позднее Украина закупила медсредства.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе в ответ на запрос народного депутата фракции “Европейская Солидарность” Владимира Арьева.

По данным ГМС, в январе-феврале текущего года Украина экспортировала в ряд стран более 500 тонн товаров в категории, куда также относятся защитные медицинские маски на общую сумму в $10,3 млн долларов.

Стоит отметить, что цена масок при продаже значительно отличалась. Так тонна товара в Польшу продавалась по цене в $45 тысяч, а в Россию — $3,3 тысячи.

Нардеп обратил внимание на то, что значительное количество груза было отправлено в Китай, где Украина позднее закупила маски.

“Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту”, — написал Арьев.

Также депутат указал на то, что крупную партию (18,8 тонны на $62 тисячи) отправили в страну-агрессор, в то время как в украинской армии наблюдался дефицит.