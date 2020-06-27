Об этом сообщили в Государственной таможенной службе в ответ на запрос народного депутата фракции “Европейская Солидарность” Владимира Арьева.
По данным ГМС, в январе-феврале текущего года Украина экспортировала в ряд стран более 500 тонн товаров в категории, куда также относятся защитные медицинские маски на общую сумму в $10,3 млн долларов.
Стоит отметить, что цена масок при продаже значительно отличалась. Так тонна товара в Польшу продавалась по цене в $45 тысяч, а в Россию — $3,3 тысячи.
Нардеп обратил внимание на то, что значительное количество груза было отправлено в Китай, где Украина позднее закупила маски.
“Украина продала Китаю 80 тонн масок в январе-феврале. А потом ввозила китайские в Украине в марте! Это как? Или глупость, или положили разницу в карман. Учитывая последние события, склоняюсь ко второму варианту”, — написал Арьев.
Также депутат указал на то, что крупную партию (18,8 тонны на $62 тисячи) отправили в страну-агрессор, в то время как в украинской армии наблюдался дефицит.
“Ну и вишенка на торте: обеспечить масками Вооруженные силы Украины в начале карантина не смогли. Зато 18 тонн выпустили на продажу в Россию. Агрессору. Да, именно так выглядит бизнес на крови, а не вот все, что рассказывало коломой-ТВ”, — добавил он.
- Ранее неправительственная экспертная организации StateWatch заявила, что в течение января-февраля 2020 года с территории Украины были экспортированы медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу COVID-19, на 15,2 млн долларов США.
- Экспорт медтоваров продолжался и в марте. Тогда уже бывший глава таможни Макс Нефьодов подтвердил, что Украина в начале месяца продала Испании респираторы и маски.
- 11 марта в Украине запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и других товаров.
- 20 марта Украина направила в Китай самолет за 10 млн тестов на COVID-19 и миллионом масок.