Об этом сообщает Reuters.
До октября 2018 года Акимото был старшим вице-министром правительства. Он отвечал за политику правительства в сфере работы казино. О таком типе стимулирования экономики и туризма ранее заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
“Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, – ред.), использовал свое положение для получения денег”, – заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии “За народ” Казухиро Харагучи.
Сам политик нарушения со своей стороны отрицает.
В офисе Акимото заявили, что ничего не знали о предстоящем аресте.
- Лидеры стран “Большой двадцатки” (G20) обязались не предоставлять политическое убежище лицам, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.