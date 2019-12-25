Прокуратура Токио (Япония) арестовала депутата Либерально-демократической партии Цукаса Акимото по подозрении в коррупции. Политик якобы брал взятки от китайской компании, заинтересованной в создании казино на территории Японии.

Об этом сообщает Reuters.

До октября 2018 года Акимото был старшим вице-министром правительства. Он отвечал за политику правительства в сфере работы казино. О таком типе стимулирования экономики и туризма ранее заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

“Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, – ред.), использовал свое положение для получения денег”, – заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии “За народ” Казухиро Харагучи.

Сам политик нарушения со своей стороны отрицает.

В офисе Акимото заявили, что ничего не знали о предстоящем аресте.