Об этом пишет американское издание USA Today.
Харуюки Такахаши, один из 25 членов исполнительного совета заявил, что проведение Игр без зрителей или их полная отмена будут иметь значительные финансовые последствия, что делает отсрочку Олимпиады на год или два наиболее вероятной альтернативой.
“Я не думаю, что Игры могут быть отменены. Их просто перенесут. У Международного олимпийского комитета будут проблемы, если произойдет отмена. Во что только обойдутся права на трансляцию американским телевидением”, – сказал Такахаши.
- Ранее во Международном олимпийском комитете рассказали, что Олимпийские игры в Токио вероятнее просто отменят, чем будут переносить, если риск от коронавируса будет слишком высок.
- Церемония зажжения факела Летних Олимпийских игр, которая состоится в Греции 12 марта, впервые за 35 лет пройдет без зрителей.