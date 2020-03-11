В исполнительном совете оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио заявили, что Олимпиаду, скорее всего отложат на год или два из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет американское издание USA Today.

Харуюки Такахаши, один из 25 членов исполнительного совета заявил, что проведение Игр без зрителей или их полная отмена будут иметь значительные финансовые последствия, что делает отсрочку Олимпиады на год или два наиболее вероятной альтернативой.

“Я не думаю, что Игры могут быть отменены. Их просто перенесут. У Международного олимпийского комитета будут проблемы, если произойдет отмена. Во что только обойдутся права на трансляцию американским телевидением”, – сказал Такахаши.