Об этом сообщает издание Business of Fashion.
Показы этого сезона должны были состояться 16-21 марта.
По состоянию на воскресенье в Японии было зарегистрировано 241 случай инфицирования и пять смертей.
27 февраля премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что школы в стране закрываются на месяц.
Строгие меры предосторожности предпринимаются правительством Японии для сдерживания распространения вируса и предотвращения отмены июльских Олимпийских игр, в которые инвестировано почти 30 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что недели моды также отменили в Шанхае, Пекине и Сеуле и выставки Cosmoprof Worldwide Bologna и Watches & Wonders Geneva. Неделю моды в Милане было решено прервать из-за массового заболевания, зарегистрированного в Северной Италии. Тем не менее крупные показы в Париже прошли, как и планировалось.
- 23 февраля сообщалось, что в Италии были приняты строгие чрезвычайные меры, включая запрет на проведение публичных мероприятий в 10 муниципалитетах после резкого увеличения числа заражений новым типом коронавируса.