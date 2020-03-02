После отмены ряда мероприятий на Неделе моды в Париже организаторы отменили неделю моды в Ракутене (Rakuten Fashion Week) из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Business of Fashion.

Показы этого сезона должны были состояться 16-21 марта.

По состоянию на воскресенье в Японии было зарегистрировано 241 случай инфицирования и пять смертей.

27 февраля премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что школы в стране закрываются на месяц.

Строгие меры предосторожности предпринимаются правительством Японии для сдерживания распространения вируса и предотвращения отмены июльских Олимпийских игр, в которые инвестировано почти 30 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что недели моды также отменили в Шанхае, Пекине и Сеуле и выставки Cosmoprof Worldwide Bologna и Watches & Wonders Geneva. Неделю моды в Милане было решено прервать из-за массового заболевания, зарегистрированного в Северной Италии. Тем не менее крупные показы в Париже прошли, как и планировалось.