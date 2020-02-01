В Национальном институте инфекционных заболеваний Японии ученым удалось культивировать и изолировать новый тип коронавируса 2019-нКоВ, что позволит им начать разработку вакцины.

Об этом сообщает The Japan Times.

У местного жителя, который был инфицирован, медики смогли изолировать коронавирус. Теперь ученые одновременно приступят к разработке вакцины, препарата против этого типа коронавируса, а также созданию тестов для быстрой диагностики.

Изолированный вирус предадут также другим исследователям и компаниям мира, чтобы те более детально изучили его токсичность и механизм заражения.

На данный момент, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с теми последовательностями, которые ранее обнародовали в правительстве Китая.

“В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности”, – сообщили в институте.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.