Об этом сообщает The Japan Times.
У местного жителя, который был инфицирован, медики смогли изолировать коронавирус. Теперь ученые одновременно приступят к разработке вакцины, препарата против этого типа коронавируса, а также созданию тестов для быстрой диагностики.
Изолированный вирус предадут также другим исследователям и компаниям мира, чтобы те более детально изучили его токсичность и механизм заражения.
На данный момент, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с теми последовательностями, которые ранее обнародовали в правительстве Китая.
“В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности”, – сообщили в институте.
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.
- Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против неизвестного типа китайского коронавируса могут быть проведены летом.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.